SARONNO – Un successo inaspettato e travolgente. Tutte esaurite in pochi giorni le calamite realizzate per l’iniziativa “Una calamita sul proprio frigo per aiutarci a ri-evangelizzare il Ferragosto”, promossa dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

L’idea, nata in occasione della festa patronale del 15 agosto, voleva proporre un segno concreto da portare nelle case: un piccolo magnete raffigurante la cupola del Santuario, “dove – come ha spiegato don Massimiliano Bianchi – Dio Padre accoglie la Madonna assunta in cielo. L’invito era di posizionarlo sul frigorifero, quasi a ricordare che anche i gesti più semplici della quotidianità, come il condividere un pasto, acquistano senso se vissuti con la prospettiva della vita eterna”.

Il richiamo alla riflessione spirituale è stato sottolineato anche da una frase del cardinale Giacomo Biffi, che amava ricordare come “mangiare i tortellini con la prospettiva della vita eterna rende migliori anche i tortellini, più che mangiarli con la prospettiva di finire nel nulla”.

Il riscontro è andato oltre le attese: tutte le calamite sono state esaurite già nella giornata di martedì. Le offerte raccolte saranno destinate al restauro degli affreschi degli Angeli realizzati da Bernardino Luini, patrimonio artistico e religioso del Santuario.

