SARONNO – L’Istituzione monsignor Pietro Zerbi ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di tre ausiliari part time, con contratto a tempo determinato di quattro mesi, eventualmente prorogabili. I posti rientrano nell’area degli operatori esperti del vigente contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali.

Le nuove figure professionali lavoreranno 25 ore settimanali e svolgeranno compiti di supporto legati all’igiene, alla pulizia e all’organizzazione degli ambienti, secondo le mansioni indicate nelle declaratorie del contratto nazionale.

Per candidarsi è necessario aver assolto l’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale. Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale nazionale del reclutamento InPA, utilizzando Spid, Cie, Cns o eIDAS. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

Il termine ultimo è fissato per giovedì 28 agosto alle 14. La prova pratica si svolgerà mercoledì 4 settembre alle 10 nella sede di via Tommaseo 14. Durante la selezione i candidati saranno valutati sulle conoscenze relative all’utilizzo dei prodotti per la pulizia, alle norme di igiene e sicurezza, ai principi base di alimentazione per bambini, oltre ai diritti e doveri dei dipendenti pubblici .

Il bando completo con tutte le informazioni è disponibile sul portale InPa, sul sito dell’Istituzione Mons. Pietro Zerbi e su quello del comune di Saronno.

