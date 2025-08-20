iltra2

TRADATE – Accelerate improvvise, rombi di motore e auto lanciate come saette. È quanto segnalano alcuni residenti del centro di Tradate, che denunciano corse notturne e rumori molesti. La protesta si è fatta più forte nelle ultime settimane, dopo che episodi simili erano già stati notati in passato.

Durante l’estate, la questione del rumore è spesso ricorrente, soprattutto nelle zone periferiche. Stavolta però il problema si è spostato in centro. “Sembrava che con la fine dei venerdì bianchi fosse tornata la calma – racconta un residente – e invece siamo di nuovo al punto di partenza, non si dorme più”. Il controllo da parte dei carabinieri è costante, ma secondo chi vive nella zona servirebbe una presenza più numerosa di pattuglie per scoraggiare chi scambia la città per una pista, spesso con auto modificate e scarichi rumorosi.

