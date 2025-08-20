iltra2

VENEGONO INFERIORE – Un’area di sosta è stata allestita lungo il sentiero delle Tracce, sul confine del Parco Pineta. Lo spazio è pensato non solo per i visitatori, che qui trovano tavoli e panche, ma anche per gli animali che popolano il parco.

Già all’ingresso un pannello spiega la particolarità del luogo: sono stati infatti realizzati diversi rifugi per specie differenti. Pettirosso, scricciolo, codirosso e merlo possono utilizzare una cassetta nido aperta, mentre le cince dispongono di un rifugio dedicato. Non mancano spazi appositi anche per ricci, rettili, pipistrelli e insetti. In più, è stata delimitata una zona in cui lo sfalcio dell’erba avviene una sola volta l’anno, così da favorire l’attività degli insetti impollinatori.

La vegetazione che caratterizza l’area è composta da numerose specie autoctone: ligustro e biancospino nelle siepi, corniolo, sanguinello, sambuco e viburno. Presenti anche alcuni alberi da frutto come cachi, noci, ciliegi e gelsi.

L’insieme di questi interventi contribuisce a rafforzare la conservazione della biodiversità, trasformando l’area di sosta in un punto di interesse non solo per chi percorre i sentieri, ma anche per l’equilibrio naturale del parco.

