ALTOMILANESE – Alle porte del Saronnese si è concluso un movimentato inseguimento che, mercoledì pomeriggio, ha visto protagonisti i carabinieri di Arese impegnati in un’attività di prevenzione contro reati spaccio e criminalità. I militari hanno notato un’auto sospetta e intimato l’alt ai due occupanti che, invece di fermarsi, si sono dati alla fuga. Ne è nato un lungo inseguimento attraverso le vie di Arese, Bollate e Baranzate, terminato a Rho anche grazie al supporto di un’altra pattuglia.

Bloccati, i due uomini – due cittadini marocchini di 36 e 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti – sono stati trovati in possesso di due coltelli, 45 grammi di cocaina e 1.650 euro in contanti. È poi emerso che la vettura utilizzata, a noleggio, era stata oggetto di appropriazione indebita.

Per loro sono scattati gli arresti con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi, ricettazione e detenzione di stupefacenti. Auto e materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

