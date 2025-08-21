Calcio

CERIANO LAGHETTO – Settembre è il momento giusto per scendere in campo: l’ASD Ceriano Laghetto Calcio organizza gli Open Day dedicati ai ragazzi delle annate 2019/2020, 2018, 2015 e 2014.

L’iniziativa è pensata per chi vuole avvicinarsi al mondo del calcio in un ambiente sereno e inclusivo, con allenatori qualificati pronti a seguire la crescita tecnica e personale di ogni giovane atleta. Gli open day saranno un’occasione per conoscere da vicino la società, scoprire come si svolgono gli allenamenti e condividere un pomeriggio all’insegna dello sport, della passione e dell’amicizia.

Gli appuntamenti in programma:

Sabato 30 agosto , dalle 19 alle 20

Mercoledì 3 settembre , dalle 19 alle 20

Sabato 6 settembre, dalle 17 alle 18

Gli incontri si terranno al campo sportivo di via Stra Meda a Ceriano Laghetto.

La società sottolinea che il calcio, oltre ad essere un momento di divertimento, rappresenta un’occasione per sviluppare tecnica, spirito di squadra, autostima e valori come rispetto, collaborazione e impegno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il direttore sportivo Luca Pettinari al numero 347.2839150.

20082025