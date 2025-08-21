Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Secondo test casalingo per la Caronnese (Eccellenza) che si sta preparando all’inizio della nuova stagione sul campo di corso della Vittoria nel pomeriggio di giovedì 20 agosto con un clima fresco, bagnato anche da qualche goccia di pioggia. Tutta un’altra temperatura rispetto al primo allenamento congiunto del 16 agosto con la Pro Sesto. Sparring partner stavolta il Briga, formazione di Eccellenza del Piemonte e valido avversario per capire il livello degli avversari che si incontreranno nel corso di questa stagione.

La partita – Nel primo tempo mister Michele Ferri dà spazio ai ragazzi che sono scesi in campo nella seconda frazione di gioco contro la Pro Sesto: un mix di esperienza e gioventù, con tanti protagonisti della scorsa stagione in campo: Corno, Cannizzaro, Malvestio, Sorrentino e Colombo. Ma a lasciare il segno è Iacovo, che trova il gol che sblocca il risultato.

Nella seconda parte spazio a tanti giovani, con ben 7 under tra gli 11 in campo. A gestire le operazioni in questa seconda frazione di gioco sono i nuovI acquisti Vitofrancesco e Bugno (autore del secondo gol della giornata), che dettano geometrie e tempi di gioco. I rossoblù chiudono il match sul 4-0: in rete Cannizzaro e anche la new entry Ghibellini.

Prossimo appuntamento con gli allenamenti preparatori della Caronnese domenica 24 agosto alle 16 al campo di corso della Vittoria con il Fucina.

(foto: una fase di Caronnese-Briga)

