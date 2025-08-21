Calcio femminile: anche Francesca Badiali del roster della Caronnese
21 Agosto 2025
CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la costruzione della squadra femminile che giocherà la prossima stagione con la maglia rossoblù della Caronnese Women (serie C). È il turno di Francesca Badiali, nuova centrocampista rossoblù che si presenta così.
- Raccontaci che calciatrice sei
“Sono cresciuta sin da piccola come centrocampista. Cerco palla per impostare il gioco e trasmettere sicurezza alle mie compagne. Punti di forza: visione e lettura di gioco”.
- Da dove nasce la tua passione per il calcio?
“La mia passione nasce durante gli anni dell’asilo e dovuta ai miei tre fratelli maggiori che già giocavano a calcio”.
- Cosa ti ha portato a Caronno?
“La fiducia, la solidità e l’ambizione della società. Un ambiente che ti stimola a fare il meglio e sentirsi parte di un progetto importante”.
- Quali sono le aspettative per questa stagione?
“Fare un buon campionato per toglierci grandi soddisfazioni”.
Francesca Badiali è una centrocampista classe 2000, ex Azalee.
(foto: Francesca Badiali)
21082025