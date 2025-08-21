Politica

BRUXELLES – “Le misure contro il telemarketing selvaggio che entrano in vigore oggi sono un primo passo concreto per combattere l’odioso fenomeno delle telefonate commerciali indesiderate, che rappresentano un vero e proprio incubo per milioni di cittadini italiani ed europei, bersagliati da una media di due chiamate moleste al giorno”, lo dichiara l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, già componente della commissione Mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo.

“Lo scorso maggio, in attesa di questo importante intervento dell’Agcom, che ha introdotto filtri per le chiamate in arrivo dall’estero effettuate attraverso finti numeri italiani, e in previsione del blocco per le finte numerazioni di rete mobile, ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere quali misure l’Ue abbia intenzione e di mettere in campo per difendere i cittadini dalle telefonate moleste operate da robot e call center, dopo la mancata riforma dell’articolo sulla direttiva sull’ePrivacy relativo al cosiddetto ‘unsolicited marketing’. Ci auguriamo che Bruxelles intervenga con solerzia e concretezza su una questione molto sentita dai cittadini, approntando un quadro normativo chiaro ed efficace a supporto degli Stati nazionali impegnati a tutelare la libertà e la tranquillità dei consumatori”, conclude.

Riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione

In Italia, negli ultimi mesi, si è verificata una situazione che sta mettendo a disagio milioni di cittadini, con numerose e continue chiamate da parte di robot e call

center. Questa situazione continua a verificarsi nonostante numerosi cittadini italiani si siano iscritti al registro delle opposizioni, con una media di due chiamate al giorno da call center1. Il problema, in questo caso, risulta essere che il registro si rivela inefficace perché le chiamate provengono da giurisdizioni dove le norme italiane non sono applicabili. La questione, a livello europeo, avrebbe potuto essere normata dalla riforma della Direttiva sul ePrivacy, pubblicata nel 2017, e che all’articolo 16 si occupava di normare il cosiddetto “unsolicited marketing”, che, tuttavia, non hai mai visto la luce.

Chiedo dunque alla Commissione:

se è al corrente del dilagare di questo fenomeno in Italia; se ritiene queste pratiche compatibili con il quadro giuridico europeo in materia di privacy e di direct marketing; alla luce dello stop alla proposta di Direttiva sulla ePrivacy, quali misure legislative e non intende mettere in campo per tutelare i consumatori europei da

forme di marketing così aggressive.

