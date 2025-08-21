Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Si è chiusa con un strepitoso successo l’appello della Junior Academy Parade Band: 65 donatori e oltre 4300 euro raccolti, ben 1300 più di quanto l’ente aveva richiesto.

La marching band Junior dei piccoli cadetti dell’accademia, di età compresa tra i 7 e i 13 anni, è ormai pronta per partire: molti i bimbi interessati ad imparare un nuovo strumento musicale, non manca anche l’apparato organizzativo da parte dell’academy. Quello che mancano, però, sono gli strumenti: trombe, bombardini, bassi tuba, sax, clarinetti, flauti e percussioni che saranno date ai bambini per dare un’opportunità anche a quelle famiglie che non possono permettersi in autonomia l’acquisto di uno strumento musicale per il proprio figlio. A questo proposito sono dedicati i fondi raccolti, che daranno occasione a tutti i bambini di imparare non solo a suonare, ma anche a realizzare arte insieme con spirito di squadra – uno degli elementi più formativi della musica d’insieme.

“Da anni promuoviamo l’inserimento e l’aggregazione a fine sociale di tutti i bambini con la passione per la musica, accompagnandoli in un percorso con Maestri qualificati e inserendoli in un’associazione strutturata e con componenti di ogni età – fanno sapere dalla società – Gli strumenti acquistati darebbero modo di poter lanciare il progetto Youth academy parade band; una banda giovanile a tutti gli effetti dove poter crescere in gruppo oltre alle classiche lezioni singole, trasformando lo studio individuale in un momento di crescita importante per lo sviluppo di un ragazzo con un lavoro di squadra settimanale.”

