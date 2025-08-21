iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 30 agosto alle 21 si partirà per “un viaggio per l’Italia attraverso i cantautori italiani” guidati dalla performance degli Mdf, gruppo musicale di Varese che vi prenderà per mano e vi accompagnerà lungo un percorso che vedrà protagonisti i brani tra i più iconici del cantautorato italiano. Canzoni intramontabili, storie di vita, di amore e speranza che offriranno al pubblico una visione panoramica della ricchezza musicale del nostro paese dalla Lombardia alla Sicilia.

Un’imperdibile occasione per partire per un viaggio in una cornice suggestiva e coinvolgente, durante il quale la musica sarà il legame tra storie, poesie e immagini del nostro Paese.

