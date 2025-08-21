Comasina

CESANO MADERNO – Sarà inaugurato sabato 23 agosto alle 10.30 il nuovo ponte di via Duca d’Aosta. L’opera, attesa dai residenti, torna così ad essere pienamente percorribile dopo i lavori di ricostruzione e collaudo conclusi nelle scorse settimane.

Alla fine di luglio si erano svolti gli ultimi interventi tecnici: i test di collaudo statico hanno visto la struttura sottoposta a prove di carico fino a 160 tonnellate. Le verifiche, eseguite con strumenti di precisione da tecnici specializzati, hanno dato esito positivo, certificando la tenuta e le oscillazioni in linea con i parametri progettuali. Fin da subito il ponte ha risposto in maniera ottimale, senza necessità di ulteriori controlli.

Contestualmente, erano stati completati il riposizionamento dei sottoservizi e la ricollocazione delle balaustre originali, conservate e restaurate. Il nuovo ponte è classificato come struttura di “prima categoria” e sarà quindi in grado di sostenere anche il passaggio di mezzi pesanti e veicoli destinati a trasporti speciali. La riapertura di sabato rappresenterà il momento conclusivo di un percorso di lavori e verifiche che hanno restituito alla città un’infrastruttura rinnovata e sicura.

(foto archivio: il cantiere durante i lavori)

