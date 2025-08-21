Groane

CESATE – Torna la tradizionale Festa in viola: quest’anno, però, l’evento della Croce Viola Cesate è un po’ più speciale. L’ente festeggia, infatti,40 anni di attività con tre giorni di festa: dall’11 al 14 settembre, nell’area feste di via Centro Sportivo, si terrà un appuntamento che unisce buon cibo, musica e momenti di sensibilizzazione sul tema del primo soccorso, con il patrocinio del comune di Cesate.

Il programma si apre giovedì 11 con l’apertura della cucina alle 19 e intrattenimento musicale. Venerdì 12 sarà la volta della Serata Stinco, con cucina attiva dalle 19 e musica dal vivo; è gradita la prenotazione, con possibilità anche di asporto.

Sabato 13 sarà una giornata particolarmente ricca. Alle 15.30 è previsto un incontro sul primo soccorso dedicato ai bambini, seguito alle 17 da una sessione per adulti. Dalle 19, spazio alla Serata Paella, anch’essa su prenotazione e disponibile anche in modalità take away, con musica e intrattenimento a completare la serata. In programma anche il laboratorio di trucca bimbi.

La festa si chiuderà domenica 14 con il pranzo comunitario: la cucina aprirà alle 12.30.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0299067120.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09