Ieri a Saronno: auto contro il muro. Amichevole Saronno-Ceriano. Esagitato a Malpensa
21 Agosto 2025
SARONNO – Grande spavento ieri mattina in via Carcano a Saronno, dove un’auto è finita contro un muro provocando un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti, molti dei quali si sono affacciati ai balconi per capire cosa fosse successo.
Saronno, auto si schianta contro un muro in via Carcano: 50enne all’ospedale
Calcio d’estate: il test del Fbc Saronno con il Ceriano finisce con una sorpresa.
Calcio d’estate: il test del Fbc Saronno con il Ceriano finisce con una sorpresa
Saronno, sold out le calamite del Santuario: fondi raccolti destinati al restauro degli angeli di Luini.
Saronno, sold out le calamite del Santuario: fondi raccolti destinati al restauro degli angeli di Luini
Attimi di paura ieri mattina al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, dove un passeggero ha improvvisamente perso il controllo dando fuoco a un cestino e colpendo con violenza alcuni monitor della zona check-in 13, probabilmente utilizzando un martello.
Martellate ai monitor e cestino in fiamme: esagitato semina il panico al terminal 1 di Malpensa
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
21082025