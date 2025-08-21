Città

SARONNO – Grande spavento ieri mattina in via Carcano a Saronno, dove un’auto è finita contro un muro provocando un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti, molti dei quali si sono affacciati ai balconi per capire cosa fosse successo.

Calcio d’estate: il test del Fbc Saronno con il Ceriano finisce con una sorpresa.

Saronno, sold out le calamite del Santuario: fondi raccolti destinati al restauro degli angeli di Luini.

Attimi di paura ieri mattina al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, dove un passeggero ha improvvisamente perso il controllo dando fuoco a un cestino e colpendo con violenza alcuni monitor della zona check-in 13, probabilmente utilizzando un martello.

