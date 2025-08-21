Tre incidenti stradali con feriti tra Solaro, Caronno Pertusella e Cislago
21 Agosto 2025
CISLAGO – Nella giornata di ieri si sono registrati tre interventi dei mezzi di soccorso di Areu in zona.
Solaro, ore 12.40 – corso Europa
Scontro tra auto. Coinvolto un 26enne, soccorso in codice verde (ferite non gravi) e trasferito all’ospedale di Garbagnate.
Caronno Pertusella, ore 8 – via Enrico Fermi
Incidente tra due vetture. Coinvolti un uomo di 31 anni e una donna di 36. Intervento in codice giallo con vigili del fuoco di Varese e polizia locale di Caronno Pertusella allertati; nessun trasporto in ospedale.
Cislago, ore 1 – via papa Giovanni XXIII
Vettura uscita di strada/contro ostacolo. Coinvolta una 22enne, assistita sul posto con l’ausilio dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Saronno, quindi trasportata in codice giallo (lesioni non lievi ma non in pericolo) all’ospedale di Legnano.
