news

Chi possiede uno o più animali domestici è consapevole di quanto sia importante, al momento di scegliere la meta di una possibile vacanza, tenere a mente che quell’esperienza verrà condivisa anche dal proprio compagno di viaggio. Spostarsi dall’ambiente abituale può però divenire un’importante fonte di stress per cani e gatti, soprattutto nel caso di una vacanza programmata all’ultimo secondo e che non tiene conto dei ritmi quotidiani dell’amico a quattro zampe. Per tali motivi è consigliata la pianificazione di una vacanza “pet-friendly” con l’obiettivo di ridurre al minimo l’ansia da viaggio, permettendo sia all’animale che all’intera famiglia di vivere il soggiorno nel massimo relax.

Sono diversi i fattori ad influire sulla meta di un viaggio con degli animali domestici, a partire dall’età. I cuccioli e gli esemplari più anziani, ad esempio, richiedono ancora più protezione. È quindi consigliabile prenotare un alloggio in cui siano presenti poche scale, cercare una destinazione raggiungibile senza mezzi di trasporto e assicurarsi che nella camera d’hotel o in appartamento sia presente un adeguato sistema di climatizzazione.

Per programmare nel migliore dei modi un viaggio è prioritario avere una conoscenza piuttosto chiara delle difficoltà di una vacanza con animali. In primo luogo, nel caso si preferisca una sistemazione in hotel, non è detto che cani e gatti siano sempre ben accetti. I dubbi verranno chiariti con una semplice chiamata prima di confermare la prenotazione. A facilitare la scelta sono anche diverse APP ideate per permettere di individuare velocemente le strutture dove soggiornare con animali domestici. Alcune sono in grado di segnalare se attorno alla struttura siano presenti spiagge e parchi aperti ai cani, veterinari e pet shop. Le aree verdi, in particolare, rappresentano una valvola di sfogo per gli animali, soprattutto se sono abituati ad uscire di casa per godersi la natura.

Un altro problema da non sottovalutare è legato ai costi imprevisti dovuti alla presenza di un cane o un gatto. Si segnalano le spese extra per la pulizia dei peli degli animali, o quelle preventive a tutela degli eventuali danni causati dagli stessi. Le strutture pet-friendly sono concepite appositamente per garantire, oltre al benessere del padrone, quello dell’animale. Oggigiorno, nonostante si siano moltiplicate le opzioni accessibili, è comunque essenziale sapere cosa cercare.

Suggerimenti per individuare hotel pet-friendly

Il termine “hotel-pet-friendly” fa riferimento a strutture esperte nell’accogliere animali domestici assicurando loro, e ai relativi padroni, servizi ad hoc. Tali strutture non si limitano a predisporre cucce e ciotole, rendendo ancora più piacevole l’esperienza con kit di benvenuto, menù dedicati e mettendo a disposizione aree gioco sicure o il servizio dog sitter.

Per scegliere al meglio una struttura pet-friendly si rivelano utili le recensioni rilasciate da chi ha già soggiornato in tale hotel. A tal proposito, il sito ufficiale di Hotels.com è divenuto un punto di riferimento per le persone che amano passare in rassegna le opzioni di soggiorno: basterà utilizzare i filtri dedicati agli animali ammessi per visualizzare solamente le strutture che li ospitano senza problemi. Da valutare, prima di prenotare, sono anche fattori come peso massimo accettato, presenza di spese extra e spazi disponibili.

Concedendosi qualche minuto sul sito di Hotels.com è possibile trovare con frequenza offerte particolarmente vantaggiose inerenti agli hotel pet-friendly, oltre ad altri strumenti di risparmio, come i codici sconto, che consentono di abbattere ulteriormente il totale da corrispondere per la propria vacanza. Le tariffe ribassate aiutano a ridurre i costi complessivi del soggiorno mantenendo inalterata la qualità dell’esperienza e i codici sconto disponibili in rete, come quelli della piattaforma specializzata Discoup.com, sono un ulteriore strumento volto a rendere il tutto ancora più economico e vantaggioso. Non lasciarsi sfuggire il risparmio offerto dai buoni sconto Hotels.com di Discoup renderà i viaggi con animali più accessibili, consentendo a chi desidera spostarsi in tutta serenità, ma non è disposto a spendere una fortuna, di concedersi una vacanza.

Consigli pratici per una vacanza all’insegna della felicità

Ecco alcuni consigli da mettere in atto prima della partenza per essere certi di trascorrere una rilassante vacanza con l’amato amico a quattro zampe.

Prenotare una visita dal veterinario

Rivolgendosi al veterinario è possibile:

verificare lo stato di salute generale ;

; informarsi sui vaccini obbligatori in base alla destinazione del viaggio;

in base alla destinazione del viaggio; chiedere consiglio sui farmaci utili per gestire il proprio animale;

ottenere informazioni sulla documentazione necessaria. Alcuni Paesi e compagnie di trasporto, ad esempio, richiedono specifici certificati. Oltre al passaporto (rilasciato dai Servizi Veterinari della AUSL, consistente in un tatuaggio o un microchip) è utile munire cane o gatto di una targhetta riportante nome e numero di cellulare di uno dei membri della famiglia. Nella malaugurata ipotesi l’animale dovesse smarrirsi sarebbe più facile avere sue notizie.

Predisporre l’equipaggiamento ideale

L’animale dovrà avere tutto il necessario per vivere al meglio la propria vacanza, sentendosi come a casa. In linea generale occorreranno:

accessori immancabili come cuccia, ciotole, cuscini, giochi e snack ;

; trasportino: necessario per i viaggi in auto, dovrà essere considerato dall’animale come una “casa viaggiante sicura”. Per abituare il cane o il gatto è consigliato, nelle settimane che precedono la partenza, lasciare il trasportino aperto all’interno dell’abitazione, in modo che possa entrarvi per testarne la comodità.

Abituare progressivamente l’animale agli spostamenti

Far affrontare all’animale un lungo viaggio come prima esperienza non è una buona idea dal momento che potrebbe rivelarsi traumatica. Molto meglio abituarlo gradualmente seguendo questi consigli:

farlo salire sull’auto spenta perché possa conoscerla;

iniziare con dei viaggi brevi , magari limitandosi ad un giro in auto di pochi minuti nei dintorni dell’abitazione;

, magari limitandosi ad un giro in auto di pochi minuti nei dintorni dell’abitazione; valutare l’acquisto di spray calmanti per ridurre l’ansia.

Scegliere con che mezzo viaggiare

Qualora l’esperienza con l’auto si riveli negativa sarà necessario optare per un mezzo alternativo, anche se l’automobile consente di fare pause frequenti. Per poter viaggiare con treni e traghetti è importante informarsi per tempo sulle regole da rispettare a bordo.

Decidere la destinazione a seconda delle esigenze dell’animale

Chi ha un cane dovrebbe essere consapevole in merito alle spiagge accessibili così da assicurare all’amato amico a quattro zampe un’esperienza ottimale. La montagna è ideale per delle passeggiate al guinzaglio, ovviamente rispettando le regole locali. Indipendentemente dalla destinazione, viaggiando in estate è prioritario evitare le ore più calde e, una volta giunti a destinazione, non uscire in presenza di condizioni climatiche estreme che potrebbero mettere a repentaglio la salute dell’animale.

Nel pensare alla prossima vacanza il sogno di tutti è di trascorrere giorni tra relax e divertimento, meglio ancora se in compagnia della famiglia “allargata”, comprensiva di cani o gatti. Eppure, viaggiare con degli animali non sempre si rivela facilissimo. Per evitare che lo stress finisca per rovinare la vacanza di padroni e animali è sufficiente organizzarsi per tempo, adottare buon senso e scegliere una struttura pet-friendly.