Cronaca

SARONNO – Pomeriggio di maltempo oggi, giovedì 21 agosto, tra il Saronnese e l’Altomilanese. Attorno alle 16, tra Saronno e Caronno Pertusella un rovescio particolarmente intenso, con pioggia battente e anche qualche chicco di grandine. Non si registrano danni rilevanti, solo disagi momentanei per la viabilità e attività all’aperto sospese.

Più critica la situazione nel Basso varesotto. I vigili del fuoco sono stati impegnati per numerosi interventi tra Busto Arsizio e i comuni vicini. A Busto in corso 20 settembre e in altre vie si sono verificati allagamenti, in particolare nei sottopassi. Alcune auto sono rimaste bloccate e i pompieri, con le squadre di soccorso acquatico e l’ausilio di gommoni da rafting, hanno provveduto a evacuare gli occupanti.

Il maltempo ha colpito anche l’Altomilanese. Dalle 17, squadre dei vigili del fuoco di Milano sono state attivate per interventi a Bresso, Arese, Rho e Lainate, interessati da forti piogge e vento. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nei sottopassi allagati, ma senza conseguenze gravi. Numerose le segnalazioni per cantine invase dall’acqua e rami caduti, ma la situazione resta sotto controllo e non si registrano feriti.

(foto: dai social, maltempo oggi a Caronno Pertusella)

22082025