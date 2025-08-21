Città

SARONNO – Per la restante parte della giornata di oggi 21 agosto si prevede un contesto ancora instabile su parte della regione e con particolare riferimento ai rilievi. La fanno sapere dal servizio meteo di Regione Lombardia. Nel corso del pomeriggio è attesa quindi la formazione di rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino, con il locale coinvolgimento entro la serata anche della pianura, dove in forma isolata non sono esclusi fenomeni di forte intensità. In serata rinforzo del vento da nord in quota sulle Alpi Retiche, con forti raffiche fin sul fondovalle della Valchiavenna.

Per la giornata di domani 22 agosto si prevedono condizioni meteorologiche più stabili. Tuttavia, lievi infiltrazione di aria umida in quota renderanno possibile lo sviluppo di isolati rovesci e temporali su Prealpi Orobie e Bresciane nel pomeriggio, possibili in serata anche su Prealpi Occidentali. Non escluso un isolato temporale anche sull’Appennino nel pomeriggio. Vento che si manterrà moderato o forte in quota sulle Alpi Retiche per tutta la prima parte del giorno, con raffiche oltre i 36 km/h fin sul fondovalle della Valchiavenna; veloce attenuazione dal pomeriggio.

“Si invitano tutti i cittadini ad informarsi sui rischi potenziali presenti sul territorio di interesse, sull’organizzazione dei servizi di Protezione Civile e di seguire le disposizioni emanate dalle autorità di protezione civile in caso di emergenza, facendo riferimento all’Amministrazione Comunale, anche attraverso la possibile consultazione del Piano di protezione civile” rilevano dalla Regione.

