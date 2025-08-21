Saronnese

ORIGGIO – Ancora qualche settimana alla Notte Bianca di Origgio, in programma per sabato 13 settembre, in concomitanza con la festa patronale del paese. L’amministrazione comunale ha diffuso un avviso rivolto alle associazioni iscritte all’albo comunale e ai commercianti locali: l’invito è a partecipare come co-organizzatori dell’iniziativa.

Questa possibilità, spiegano dal Comune, rientra nelle norme del regolamento per le manifestazioni temporanee. Per prendere parte all’organizzazione è necessario compilare e presentare la domanda utilizzando il modulo allegato all’avviso. Le adesioni dovranno arrivare entro le 12 del 29 agosto, consegnandole all’Ufficio Protocollo o inviandole via mail alla casella [email protected] o via PEC alla casella [email protected].

(foto archivio)

