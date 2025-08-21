Comasco

ROVELLASCA – Rovellasca si schiera dalla parte dei mezzi deboli della strada: sono arrivati in città i cartelli “Salva ciclisti”, un ulteriore passo per un comune bike friendly. Entrando a Rovellasca, ora, gli automobilisti saranno ricordati di mantenere la distanza distanza di sicurezza di un metro e mezzo, così da assicurare la sicurezza del ciclista. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, operato soprattutto sugli automobilisti.

Inaugurati lo scorso sabato 3 agosto, i cartelli sono frutto di una collaborazione con molte realtà del territorio: l’amministrazione comunale ha organizzato l’iniziativa insieme a Antonio Cortese, socio dell’associazione “Io rispetto il ciclista”, Accp (associazione Corridori ciclisti professionisti italiani), il team Passo lento con Sergio Oltolini, presidente dell’associazione, il team Makako.

Negli scorsi mesi, i cartelli “salva ciclista” sono stati posizionati anche ad Uboldo

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla: ☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero+ 39 3202734048 ☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui →https://t.me/ilsaronnobn ☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09