Rovellasca, arrivano i cartelli salva ciclisti: “promemoria” della distanza di sicurezza
21 Agosto 2025
ROVELLASCA – Rovellasca si schiera dalla parte dei mezzi deboli della strada: sono arrivati in città i cartelli “Salva ciclisti”, un ulteriore passo per un comune bike friendly. Entrando a Rovellasca, ora, gli automobilisti saranno ricordati di mantenere la distanza distanza di sicurezza di un metro e mezzo, così da assicurare la sicurezza del ciclista. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, operato soprattutto sugli automobilisti.
Inaugurati lo scorso sabato 3 agosto, i cartelli sono frutto di una collaborazione con molte realtà del territorio: l’amministrazione comunale ha organizzato l’iniziativa insieme a Antonio Cortese, socio dell’associazione “Io rispetto il ciclista”, Accp (associazione Corridori ciclisti professionisti italiani), il team Passo lento con Sergio Oltolini, presidente dell’associazione, il team Makako.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero+ 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui →https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09