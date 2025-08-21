Città

SARONNO – Da oggi, giovedì 21 agosto, entrano in vigore importanti cambiamenti alla circolazione in alcune vie del centro di Saronno. Le modifiche, legate all’apertura di un cantiere, resteranno attive fino a mercoledì 10 settembre e interesseranno in particolare via Stampa Soncino e le strade limitrofe.

Il tratto di via Stampa Soncino compreso tra via Quattro Novembre e via Marconi sarà chiuso al traffico e alla sosta, con rimozione forzata dei veicoli. L’accesso resterà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso, che potranno transitare a doppio senso nelle aree a monte e a valle del cantiere.

Cambia anche la viabilità di via Quattro Novembre: il segmento tra via Stampa Soncino e via San Banfi sarà a senso unico verso via Milano, mentre il tratto successivo fino a via Cesati manterrà il doppio senso di marcia. Via San Banfi diventerà a senso unico in direzione via Bucco/Stampa Soncino con partenza da via Quattro Novembre.

Sono previsti inoltre nuovi obblighi di svolta: chi percorre via Stampa Soncino e raggiunge l’incrocio con via Quattro Novembre dovrà girare a sinistra verso via Milano; da via Cesati sarà obbligatoria la svolta a destra; da via Venticinque Aprile, all’altezza di via Quattro Novembre, sarà obbligatorio svoltare a destra. Infine, chi proviene da via Reina, in corrispondenza dell’incrocio con via Stampa Soncino, dovrà proseguire dritto.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le disposizioni, così da garantire la sicurezza e agevolare la fluidità del traffico durante i lavori.

