SARONNO – Trovato il giorno dopo il furto, in tempo per la partenza per un viaggio di lavoro, il passaporto rubato negli ultimi giorni a Saronno. L’episodio ha coinvolto un 40enne che aveva lasciato un borsello all’interno della propria auto in via Varese, mentre si era fermato brevemente per salutare i genitori prima di partire per un viaggio di lavoro all’estero. Quando è tornato alla vettura, si è accorto che il borsello, era sparito. A creare più apprensione il furto del passaporto che si trovava all’interno della borsa.

Visti i tempi stretti l’uomo rischiava di non poter partire. La svolta è arrivata il giorno seguente: un ragazzino passando in via Grieg, ha notato il documento gettato a terra e lo ha raccolto. Con i familiari ha subito avvisato la polizia locale ed è arrivata la svolta.

Gli agenti del comando hanno quindi recuperato rapidamente il passaporto e contattato il proprietario, che ha potuto così ricevere la conferma necessaria per partire. Un epilogo positivo per una vicenda che il 40enne, ormai rassegnato, pensava potesse costringerlo a rinunciare al viaggio.

