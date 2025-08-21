ilTra

VEDANO OLONA – Il portico del Parco Faraforni è stato oggetto, nella giornata di ieri, di un intervento di pulizia e sanificazione. L’area, infatti, viene troppo spesso rinvenuta in condizioni di degrado.

Dal Comune vedanese arriva un richiamo al senso civico: grazie al sistema di videosorveglianza attivo sarà possibile individuare e sanzionare i responsabili, poiché simili comportamenti sono configurabili come imbrattamento da rifiuti di suolo pubblico ai sensi della normativa vigente e possono portare a spiacevoli conseguenze.

“Il decoro e il rispetto degli spazi comuni sono un dovere di tutti i cittadini”, sottolineano i responsabili dell’amministrazione civica di Vedano Olona.

(foto: i rifiuti sparpagliati a terra)

