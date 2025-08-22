Comasco

BREGNANO – Sopralluogo positivo al cantiere della nuova scuola secondaria di primo grado: tempi e costi risultano in linea con il cronoprogramma. All’incontro erano presenti la dirigente scolastica Claudia Gambardella, il sindaco Elena Daddi, l’assessora alla scuola Giada Biondi, la consigliera Mariangela Volonterio, il responsabile dell’ufficio tecnico Federico Scrocca e il referente delle manutenzioni Stefano Gaio.

Ieri la giornata si è aperta in municipio con la condivisione di progetto, planimetrie e schede tecniche di arredi e ambienti. A seguire la visita in cantiere, insieme ai responsabili dell’impresa Bruni, ha consentito di verificare l’avanzamento dei lavori: posa dei massetti, pavimentazioni e completamento dei serramenti.

L’intervento procede nel rispetto delle scadenze; le variazioni economiche rientrano sotto la soglia del 15 per cento consentita dalla normativa e sono riconducibili a migliorie di carattere tecnico, come già illustrato in consiglio comunale. Le tempistiche sono confermate nonostante oltre 60 giorni di sospensione dovuti a imprevisti e meteo sfavorevole.

L’inaugurazione ufficiale è programmata per gennaio 2026, con l’obiettivo di utilizzare la nuova sede anche per gli open day in vista dell’anno scolastico successivo. Amministrazione, tecnici e dirigenza evidenziano la funzionalità e la qualità progettuale della struttura, pensata come spazio moderno, efficiente e accogliente per studenti e docenti.

22082025