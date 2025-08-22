Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Il progetto del calcio femminile in Varesina, annunciato e condiviso nei mesi scorsi, prende forma “grazie alla volontà della società di aprire le porte al calcio femminile e agli Open day promossi, che hanno già coinvolto molte ragazze desiderose di provare, conoscere ed entrare a far parte del nostro club” dicono dalla società sportiva di Venegono Superiore.

Oggi la società conta oltre 50 tesserate, un numero che conferma l’interesse e l’entusiasmo attorno al progetto e che rappresenta la base su cui costruire un percorso solido e duraturo. Al momento il movimento si sviluppa in tre categorie di riferimento di pura sezione femminile:

Under 19

Under 15

Under 12

Un percorso pensato per favorire la crescita tecnica e personale delle ragazze, accompagnate da uno staff qualificato e motivato. Un ringraziamento speciale, dicono dalla Varesina, “va al direttore generale Andrea Millefanti, che ha sostenuto sin dall’inizio lo sviluppo del progetto, e a Ilario Maiolo, responsabile del Calcio femminile, il cui impegno e la cui professionalità hanno reso possibile l’avvio di questa nuova realtà. La porta resta aperta: presto verrà annunciato un nuovo Open day, rivolto alle più piccole, che vogliono avvicinarsi al calcio in un ambiente inclusivo, organizzato e ambizioso. Le attività verranno organizzate presso l’Intred Training Center di Cairate, sede degli allenamenti”.

La Varesina conferma così il proprio impegno a dare spazio a tutte le giovani del territorio, offrendo strutture, formazione e un progetto che guarda al futuro.

(foto Varesina calcio)

22082025