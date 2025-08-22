Città

SARONNO – “Credo che l’investimento per la realizzazione di una nuova Casa di Comunità in centro città sia un’ottima opportunità per Saronno: tutto sta a farla funzionare al meglio una volta terminati i lavori”.

E’ la chiosa della breve nota condivisa da Novella Ciceroni, capogruppo di Obiettivo Saronno, sulla sua pagina Facebook in merito al cantiere partito in via Stampa Soncino.

“Nel 2021, da Assessore ai Lavori Pubblici, ho potuto visitare questo stabile di proprietà dell’ATS: durante il cantiere dell’attuale Municipio è stato riqualificato per essere sede del Comune di Saronno. Lo stabile, su due piani, ha ampi spazi luminosi. Il parcheggio è invece quasi inesistente e non è adatto ad accogliere l’utenza prevista che, immagino, usufruirà del parcheggio del Comune. Credo che l’investimento per la realizzazione di una nuova Casa di Comunità in centro città sia un’ottima opportunità per Saronno: tutto sta a farla funzionare al meglio una volta terminati i lavori”.

