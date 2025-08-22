iltra2

CASTIGLIONE OLONA – A grande richiesta di bambini e genitori, domenica 31 agosto torna “Di storia… in storia”, la manifestazione che ogni anno trasforma il borgo rinascimentale in un itinerario magico tra fiabe e racconti.

Giunta alla diciottesima edizione, l’iniziativa è organizzata dall’associazione castiglionese Arte Diem, in collaborazione con Progetto Zattera Teatro e con il patrocinio della città di Castiglione Olona. L’appuntamento è fissato in piazza Garibaldi, punto di ritrovo dalle 16 e partenza alle 16.30.

Accompagnate dai “pifferai magici”, le famiglie saranno guidate in gruppi attraverso luoghi e cortili suggestivi del centro storico, ascoltando nuove fiabe raccontate da narratori diversi rispetto alle precedenti edizioni.

Al termine del percorso non mancherà la consueta merenda offerta da L’Angolo del pane. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.

(foto archivio: un precedente evento in centro a Castiglione Olona)

22082025