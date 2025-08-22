Groane

CERIANO LAGHETTO – Torna anche quest’anno la festa del paese, un appuntamento atteso che sabato 30 e domenica 31 agosto animerà il centro con un programma ricco di iniziative per grandi e piccoli. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia di San Vittore Martire.

Il via sarà sabato pomeriggio con le attività dedicate ai bambini: alle 17.30 al Giardinone è previsto il laboratorio creativo “Battaglia navale pirati contro vichinghi”, mentre dalle 18 i più piccoli potranno divertirsi con i mini quad. Sempre in serata, in biblioteca, spazio alla cultura con l’iniziativa “Adotta un libro”.

Dalle 18 in piazza Diaz e via Cadorna si apriranno i mercatini di hobbistica con stand gastronomici. La giornata proseguirà alle 21 in piazza Diaz con la musica dal vivo della band “Luna Punk”, che animerà la serata con il suo concerto.

La domenica si aprirà alle 11 con la messa solenne nella chiesa di San Vittore Martire, momento centrale della ricorrenza religiosa. In serata, alle 20, partirà la tradizionale processione per le vie del paese, seguita in piazza Diaz da uno spettacolare laser show che concluderà la festa.

Durante entrambe le giornate sarà attiva in piazza San Vittore Martire la pesca di beneficenza, a sostegno delle iniziative parrocchiali.

(foto archivio)

