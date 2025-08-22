news

La gestione del personale nelle imprese di pulizie può assumere aspetti molto complessi, a prescindere dal numero di dipendenti o dalle dimensioni dell’azienda stessa. Se nelle realtà di piccole dimensioni le difficoltà emergono principalmente per la mancanza di un reparto HR dedicato, in quelle più grandi le criticità derivano dall’impossibilità di utilizzare modelli di gestione tradizionali con un numero elevato di collaboratori.

In entrambi i casi, l’amministrazione manuale del personale può complicarsi rapidamente, portando a errori, ritardi operativi e un’inevitabile disorganizzazione. È quindi fondamentale avere una visione chiara delle dinamiche operative che, nel quotidiano, mettono alla prova anche le organizzazioni più strutturate, così da individuare quali strumenti e strategie adottare per ottimizzare la gestione del personale e migliorare la comunicazione interna, la pianificazione dei turni e il monitoraggio delle presenze.

Gestione del personale: quali problematiche per le imprese di pulizie?

Una delle sfide più complesse che le imprese di pulizie si ritrovano ad affrontare quotidianamente è la gestione del personale dislocato in diverse sedi. Caratterizzato da una forza lavoro distribuita, il settore delle pulizie prevede luoghi di lavoro diversi, che rendono difficile eseguire un controllo efficace, indipendentemente dagli sforzi o dalla pianificazione.

A queste difficoltà si affianca anche la limitata possibilità, per i reparti HR, di avere una supervisione diretta dei collaboratori. Ciò comporta una certa difficoltà nel monitorare in tempo reale aspetti operativi molto importanti, quali il rispetto degli orari, le pause, gli straordinari e, non ultimo, le performance individuali.

L’assenza di una gestione digitale nella rilevazione delle presenze rappresenta un ulteriore ostacolo: senza adeguati sistemi di timbratura, non è possibile ottenere dati affidabili. La rilevazione delle presenze manuale espone infatti l’azienda a numerose criticità, tra cui discrepanze tra le ore lavorate e quelle effettivamente registrate o pianificate.

Queste incongruenze possono dare luogo a numerose problematiche, in particolare ad errori nei cedolini paga, che possono avere un costo significativo, richiedendo di investire tempo e risorse aggiuntive per la verifica e la correzione dei dati.

C’è poi un altro aspetto critico per le imprese di pulizia, quello che riguarda la gestione documentale. Il management manuale dei documenti può generare problemi di controllo e archiviazione; criticità cui si affiancano le difficoltà di accesso e reperibilità, oltre a una maggiore probabilità di smarrimento.

Infine, non si può non considerare la distribuzione delle buste paga, che per le realtà che operano su più sedi, come le imprese di pulizie, può comportare più di qualche difficoltà. Il problema più evidente è legato alla complessità logistica e organizzativa nella fase di consegna, che, oltre a richiedere molto tempo, può generare ritardi e inefficienze.

Software HR: l’efficienza di Geobadge per le imprese di pulizie

Nel mondo delle imprese di pulizie, caratterizzato da una forte frammentarietà delle attività e dei processi, per evitare criticità è fondamentale favorire la digitalizzazione della gestione HR.

Naturalmente, per ottimizzare il processo, è importante dotarsi di un software HR per imprese di pulizia innovativo e in grado di offrire numerose funzioni, come per esempio Geobadge, così da favorire una gestione dipendenti e presenze semplice e intuitiva.

Per quanto riguarda il processo di timbratura, per esempio, con Geobadge i dipendenti possono registrare l’inizio e la fine delle attività presso diverse sedi o clienti, assicurando un conteggio affidabile che elimina le discrepanze tra ore rendicontate e ore monitorate.

Con la timbratura geolocalizzata, inoltre, è possibile impostare il luogo di lavoro con un raggio di validità delle timbrature, così che il collaboratore possa confermare la propria posizione in tempo reale, nel pieno rispetto del Regolamento GDPR e delle direttive del Garante della privacy.

La flessibilità nella personalizzazione consente a Geobadge di offrire anche soluzioni di rilevazione presenza su misura – rilevatori fissi, inserimento manuale, smartphone, tag NFC e QR code – in base al modello operativo previsto della specifica impresa di pulizia.

A rendere il tutto più efficiente è il sistema di archiviazione efficiente e dematerializzato per tutta la documentazione HR: contratti, attestati, documenti di identità e altri materiali vengono conservati su un’unica piattaforma, facilmente accessibile ai collaboratori in modo autonomo e illimitato.

A questo si aggiunge un vantaggio concreto nella distribuzione di buste paga e CU: grazie all’invio automatico in base al codice fiscale, ogni dipendente riceve i propri file in maniera immediata, azzerando ritardi, smarrimenti o errori. Il tutto a fronte di un processo di distribuzione tracciabile e conforme alla normativa vigente sulla privacy e sulla dematerializzazione dei documenti.

Molto importante, infine, la bacheca per le comunicazioni aziendali, uno strumento indispensabile per superare le sfide comunicative legate a team operanti su più sedi. La bacheca permette di scegliere i destinatari delle comunicazioni, impostare notifiche per i nuovi messaggi e tracciare la lettura in tempo reale. Uno strumento utile per creare un ambiente stimolante, migliorando la centralità dei flussi informativi e la dinamicità nella gestione del lavoro.