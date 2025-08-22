Città

SARONNO – È partito a fine luglio con i primi presìdi in piazza e continua a crescere il digiuno a staffetta per Gaza, un’iniziativa che ha raccolto centinaia di adesioni da tutta Italia organizzato dal coordinamento 4 passi di pace. Da Saronno a Gerenzano, da Udine a Ragusa, uomini e donne di tutte le età hanno deciso di rinunciare a un pasto o a digiunare per un’intera giornata, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sulla crisi umanitaria in corso.

Alcuni partecipanti hanno scelto di offrire la loro disponibilità in più giornate, come Laura P. da Saronno e Marco da Gerenzano. Altri, come Silvana da Saronno e Graziella da Caronno Pertusella, portano avanti un digiuno quotidiano per diverse ore, dalle 14 fino al mattino successivo. Ogni nome viene inserito in un elenco pubblico, aggiornato quotidianamente, che simboleggia la continuità di un impegno collettivo e condiviso. E così con le collaborazioni si è arrivati a fine dicembre.

Gli organizzatori hanno ricordato che è possibile sostenere anche economicamente le attività sul campo di Operazione Colomba, il corpo nonviolento di pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con una donazione all’IBAN IT04X0306909606100000008036, causale “25R016 sostegno HuDA Palestina”.

Elenco Digiuno a Staffetta per Gaza aggiornato:

29 luglio Laura P. da Saronno

30 luglio Silvia e Cesare da Saronno

30 luglio Milly da Busto Arsizio

31 luglio Marco da Gerenzano

31 luglio Loredana M. da Senago

31 luglio Stefania da Solaro

1 agosto Edda da Saronno

1 agosto Alessandra da Saronno

1 agosto Isabella da Saronno

2 agosto Pia da Uboldo

2 agosto Silvana da Saronno – digiuno ad oltranza ogni giorno dalle 14.00 alle 9.00 del giorno dopo.

3 agosto Claudia e Lucina da Saronno

3 agosto Virginia e Graziella da Saronno

3 agosto Betti e Laura M. da Saronno

3 agosto Marina V. da Saronno

4 agosto Roberta e Marco da Gerenzano

4 agosto Alessandra da Garbagnate Milanese

4 agosto Isabella e Jossef da Saronno

4 agosto Federica da Castellanza

4 agosto Graziella da Caronno Pertusella – digiuno ad oltranza ogni giorno dalle 14.00 alle 9.00 del giorno dopo.

5 agosto Maria da Luino

5 agosto Giorgio M. da Saronno

5 agosto Ernesto e Grazia N. da Saronno

5 agosto Marco da Gerenzano

5 agosto Alice C. da Como

5 agosto Agostino da Saronno

6 agosto Alessandra e Claudia da Saronno

7 agosto Elisabetta e Claudia da Saronno

7 agosto Ezia e Alessandro B. da Saronno

7 agosto Jossef da Saronno

7 agosto Maria Pia da Milano

8 agosto Laura da Garbagnate Milanese

8 agosto Valentina da Busto Arsizio

8 agosto Alessandra e Edda da Saronno

8 agosto Emiro da Saronno

9 agosto Marco da Gerenzano

9 agosto Fatiha Addi da Saronno

10 agosto Michela da Busto Arsizio

10 agosto Tiziana da Vertemate con Minoprio

10 agosto Marina e Laura M. da Saronno

10 agosto Francesca da Udine

11 agosto Maria da Varese

11 agosto Pia e Flavio da Uboldo

11 agosto Marco da Gerenzano

11 agosto Brigitte e Jossef da Saronno

12 agosto Claudia e Laura P. da Saronno

12 agosto Marco da Gerenzano

12 agosto Federica da Castellanza

13 agosto Simona M. e Lucina da Saronno

13 agosto Matteo e Alessandra da Saronno

14 agosto Marco da Gerenzano

14 agosto Jossef e Ezia da Saronno

14 agosto Laura F. da Garbagnate Milanese

14 agosto Virginia da Saronno

14 agosto Michela da Rovello Porro

15 agosto Laura P. e Edda da Saronno

16 agosto Marco da Gerenzano

16 agosto Valentina da Busto Arsizio

17 agosto Ivana da Castellanza

17 agosto Marco da Gerenzano

17 agosto Marina e Laura M. da Saronno

18 agosto Gianbattista da Origgio

18 agosto Pia e Flavio da Uboldo

18 agosto Marco da Gerenzano

18 agosto Jossef e Alessandra da Saronno

19 agosto Lucina e Laura P. da Saronno

19 agosto Marco da Gerenzano

19 agosto Federica da Castellanza

20 agosto Gianbattista da Origgio

21 agosto Ezia e Jossef da Saronno

21 agosto Gianbattista da Origgio

21 agosto Laura F. da Garbagnate Milanese

22 agosto Laura P. e Emiro da Saronno

22 agosto Edda da Saronno

22 agosto Ercole da Uboldo

23 agosto Gianbattista da Origgio

23 agosto Alessandra da Saronno

24 agosto Marina da Saronno

24 agosto Gianbattista da Origgio

25 agosto Filippo e Pia da Uboldo

25 agosto Gianbattista da Origgio

25 agosto Marco da Gerenzano

25 agosto Jossef da Saronno

25 agosto Flavio da Uboldo

26 agosto Laura P. e Claudio P. da Saronno

26 agosto Marco da Gerenzano

26 agosto Federica da Castellanza

27 agosto Gianbattista da Origgio

27 agosto Roberto G. da Saronno

28 agosto Elisa e Jossef da Saronno

28 agosto Gianbattista da Origgio

28 agosto Laura F. da Garbagnate Milanese

28 agosto Ezia da Saronno

29 agosto Laura P. e Edda da Saronno

30 agosto Marta da Cislago

30 agosto Vanna da Saronno

31 agosto Gianbattista da Origgio

1 settembre Michela da Rovello Porro

1 settembre Lucia da Olgiate Olona

1 settembre Marco da Gerenzano

1 settembre Jossef da Saronno

2 settembre Orsola e Laura P. da Saronno

2 settembre Marco da Gerenzano

2 settembre Federica da Castellanza

2 settembre Claudio P. da Saronno

3 settembre Simona C. da Saronno

4 settembre Roberta da Gerenzano

4 settembre Jossef da Saronno

4 settembre Laura F. da Garbagnate Milanese

5 settembre Laura P. e Elisabetta da Saronno

5 settembre Edda da Saronno

6 settembre Pina da Vergiate

7 settembre Roberta da Gerenzano

8 settembre Lucia da Olgiate Olona

8 settembre Marco da Gerenzano

8 settembre Jossef da Saronno

8 settembre Pia da Uboldo

9 settembre Laura P. e Claudio P. da Saronno

9 settembre Marco da Gerenzano

9 settembre Federica da Castellanza

10 settembre Michela da Busto Arsizio

11 settembre Marco da Gerenzano

11 settembre Jossef da Saronno

11 settembre Laura F. da Garbagnate Milanese

12 settembre Laura P. e Marco da Gerenzano

12 settembre Edda da Saronno

13 settembre Marco da Gerenzano

14 settembre Marco da Gerenzano

15 settembre Lucia da Olgiate Olona

15 settembre Marco da Gerenzano

15 settembre Jossef da Saronno

15 settembre Pia da Uboldo

16 settembre Laura P. e Claudio P. da Saronno

16 settembre Marco da Gerenzano

16 settembre Federica da Castellanza

17 settembre Susanna M. da Saronno

18 settembre Jossef da Saronno

18 settembre Laura F. da Garbagnate Milanese

19 settembre Laura P. e Edda da Saronno

19 settembre Lucina da Saronno

20 settembre Stella e Renato da Limbiate

22 settembre Lucia da Olgiate Olona

22 settembre Marco da Gerenzano

22 settembre Jossef da Saronno

22 settembre Pia da Uboldo

23 settembre Laura P. Claudio P. da Saronno

23 settembre Marco da Gerenzano

23 settembre Federica da Castellanza

25 settembre Jossef da Saronno

25 settembre Laura F. da Garbagnate Milanese

26 settembre Laura P. e Edda da Saronno

27 settembre Stefania da Senago

29 settembre Lucia da Olgiate Olona

29 settembre Marco da Gerenzano

29 settembre Jossef da Saronno

29 settembre Pia da Uboldo

30 settembre Laura P. e Claudio P. da Saronno

30 settembre Marco da Gerenzano

30 settembre Federica da Castellanza

1 ottobre Michela da Rovello Porro

2 ottobre Jossef da Saronno

2 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese

3 ottobre Laura P. e Edda da Saronno

6 ottobre Marco da Gerenzano

6 ottobre Jossef da Saronno

6 ottobre Pia da Uboldo

6 ottobre Lucia da Olgiate Olona

7 ottobre Laura P. da Saronno

7 ottobre Marco da Gerenzano

9 ottobre Jossef da Saronno

9 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese

10 ottobre Laura P. e Edda da Saronno

10 ottobre Michela da Busto Arsizio

10 ottobre Marco da Gerenzano

13 ottobre Jossef da Saronno

13 ottobre Marco da Gerenzano

13 ottobre Pia da Uboldo

13 ottobre Lucia da Olgiate Olona

14 ottobre Laura P. da Saronno

14 ottobre Marco da Gerenzano

16 ottobre Jossef da Saronno

16 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese

17 ottobre Laura P. e Edda da Saronno

19 ottobre Lucina da Saronno

20 ottobre Marco da Gerenzano

20 ottobre Jossef da Saronno

20 ottobre Pia da Uboldo

20 ottobre Lucia da Olgiate Olona

21 ottobre Laura P. da Saronno

21 ottobre Marco da Gerenzano

23 ottobre Jossef da Saronno

23 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese

24 ottobre Laura P. e Edda da Saronno

27 ottobre Marco da Gerenzano

27 ottobre Jossef da Saronno

27 ottobre Pia da Uboldo

27 ottobre Lucia da Olgiate Olona

28 ottobre Laura P. da Saronno

28 ottobre Marco da Gerenzano

30 ottobre Jossef da Saronno

30 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese

31 ottobre Laura P. e Edda da Saronno

1 novembre Chiara B. da Arconate

2 novembre Thea da Montecchio

3 novembre Jossef da Saronno

3 novembre Pia da Uboldo

3 novembre Lucia da Olgiate Olona

4 novembre Laura P. da Saronno

6 novembre Jossef da Saronno

6 novembre Laura F. da Garbagnate Milanese

7 novembre Edda e Laura P. da Saronno

10 novembre Jossef da Saronno

10 novembre Pia da Uboldo

10 novembre Lucia da Olgiate Olona

11 novembre Laura P. da Saronno

13 novembre Jossef da Saronno

13 novembre Laura F. da Garbagnate Milanese

14 novembre Laura P. e Edda da Saronno

17 novembre Jossef da Saronno

17 novembre Pia da Uboldo

17 novembre Lucia da Olgiate Olona

18 novembre Laura P. da Saronno

19 novembre Lucina da Saronno

20 novembre Jossef da Saronno

20 novembre Laura F. da Garbagnate Milanese

21 novembre Edda e Laura P. da Saronno

24 novembre Jossef da Saronno

24 novembre Pia da Uboldo

24 novembre Lucia da Olgiate Olona

25 novembre Laura P. da Saronno

27 novembre Jossef da Saronno

27 novembre Laura F. da Garbagnate Milanese

28 novembre Edda e Laura P. da Saronno

1 dicembre Vanna e Jossef da Saronno

2 dicembre Sara da Ragusa

2 dicembre Laura P. da Saronno

4 dicembre Laura F. da Garbagnate Milanese

5 dicembre Laura P. da Saronno

8 dicembre Jossef da Saronno

9 dicembre Laura P. da Saronno

11 dicembre Laura F. da Garbagnate Milanese

11 dicembre Jossef da Saronno

12 dicembre Laura P. da Saronno

13 dicembre Lucia da Olgiate Olona

15 dicembre Jossef da Saronno

16 dicembre Laura P. da Saronno

18 dicembre Laura F. da Garbagnate Milanese

18 dicembre Jossef da Saronno

19 dicembre Lucina e Laura P. da Saronno

22 dicembre Jossef da Saronno

23 dicembre Laura P. da Saronno

25 dicembre Laura F. da Garbagnate Milanese

25 dicembre Jossef da Saronno

26 dicembre Lucia da Olgiate Olona

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09