Digiuno a staffetta per Gaza, da Saronno a Ragusa continua a crescere la catena della solidarietà
22 Agosto 2025
SARONNO – È partito a fine luglio con i primi presìdi in piazza e continua a crescere il digiuno a staffetta per Gaza, un’iniziativa che ha raccolto centinaia di adesioni da tutta Italia organizzato dal coordinamento 4 passi di pace. Da Saronno a Gerenzano, da Udine a Ragusa, uomini e donne di tutte le età hanno deciso di rinunciare a un pasto o a digiunare per un’intera giornata, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sulla crisi umanitaria in corso.
Alcuni partecipanti hanno scelto di offrire la loro disponibilità in più giornate, come Laura P. da Saronno e Marco da Gerenzano. Altri, come Silvana da Saronno e Graziella da Caronno Pertusella, portano avanti un digiuno quotidiano per diverse ore, dalle 14 fino al mattino successivo. Ogni nome viene inserito in un elenco pubblico, aggiornato quotidianamente, che simboleggia la continuità di un impegno collettivo e condiviso. E così con le collaborazioni si è arrivati a fine dicembre.
Gli organizzatori hanno ricordato che è possibile sostenere anche economicamente le attività sul campo di Operazione Colomba, il corpo nonviolento di pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con una donazione all’IBAN IT04X0306909606100000008036, causale “25R016 sostegno HuDA Palestina”.
Elenco Digiuno a Staffetta per Gaza aggiornato:
29 luglio Laura P. da Saronno
30 luglio Silvia e Cesare da Saronno
30 luglio Milly da Busto Arsizio
31 luglio Marco da Gerenzano
31 luglio Loredana M. da Senago
31 luglio Stefania da Solaro
1 agosto Edda da Saronno
1 agosto Alessandra da Saronno
1 agosto Isabella da Saronno
2 agosto Pia da Uboldo
2 agosto Silvana da Saronno – digiuno ad oltranza ogni giorno dalle 14.00 alle 9.00 del giorno dopo.
3 agosto Claudia e Lucina da Saronno
3 agosto Virginia e Graziella da Saronno
3 agosto Betti e Laura M. da Saronno
3 agosto Marina V. da Saronno
4 agosto Roberta e Marco da Gerenzano
4 agosto Alessandra da Garbagnate Milanese
4 agosto Isabella e Jossef da Saronno
4 agosto Federica da Castellanza
4 agosto Graziella da Caronno Pertusella – digiuno ad oltranza ogni giorno dalle 14.00 alle 9.00 del giorno dopo.
5 agosto Maria da Luino
5 agosto Giorgio M. da Saronno
5 agosto Ernesto e Grazia N. da Saronno
5 agosto Marco da Gerenzano
5 agosto Alice C. da Como
5 agosto Agostino da Saronno
6 agosto Alessandra e Claudia da Saronno
7 agosto Elisabetta e Claudia da Saronno
7 agosto Ezia e Alessandro B. da Saronno
7 agosto Jossef da Saronno
7 agosto Maria Pia da Milano
8 agosto Laura da Garbagnate Milanese
8 agosto Valentina da Busto Arsizio
8 agosto Alessandra e Edda da Saronno
8 agosto Emiro da Saronno
9 agosto Marco da Gerenzano
9 agosto Fatiha Addi da Saronno
10 agosto Michela da Busto Arsizio
10 agosto Tiziana da Vertemate con Minoprio
10 agosto Marina e Laura M. da Saronno
10 agosto Francesca da Udine
11 agosto Maria da Varese
11 agosto Pia e Flavio da Uboldo
11 agosto Marco da Gerenzano
11 agosto Brigitte e Jossef da Saronno
12 agosto Claudia e Laura P. da Saronno
12 agosto Marco da Gerenzano
12 agosto Federica da Castellanza
13 agosto Simona M. e Lucina da Saronno
13 agosto Matteo e Alessandra da Saronno
14 agosto Marco da Gerenzano
14 agosto Jossef e Ezia da Saronno
14 agosto Laura F. da Garbagnate Milanese
14 agosto Virginia da Saronno
14 agosto Michela da Rovello Porro
15 agosto Laura P. e Edda da Saronno
16 agosto Marco da Gerenzano
16 agosto Valentina da Busto Arsizio
17 agosto Ivana da Castellanza
17 agosto Marco da Gerenzano
17 agosto Marina e Laura M. da Saronno
18 agosto Gianbattista da Origgio
18 agosto Pia e Flavio da Uboldo
18 agosto Marco da Gerenzano
18 agosto Jossef e Alessandra da Saronno
19 agosto Lucina e Laura P. da Saronno
19 agosto Marco da Gerenzano
19 agosto Federica da Castellanza
20 agosto Gianbattista da Origgio
21 agosto Ezia e Jossef da Saronno
21 agosto Gianbattista da Origgio
21 agosto Laura F. da Garbagnate Milanese
22 agosto Laura P. e Emiro da Saronno
22 agosto Edda da Saronno
22 agosto Ercole da Uboldo
23 agosto Gianbattista da Origgio
23 agosto Alessandra da Saronno
24 agosto Marina da Saronno
24 agosto Gianbattista da Origgio
25 agosto Filippo e Pia da Uboldo
25 agosto Gianbattista da Origgio
25 agosto Marco da Gerenzano
25 agosto Jossef da Saronno
25 agosto Flavio da Uboldo
26 agosto Laura P. e Claudio P. da Saronno
26 agosto Marco da Gerenzano
26 agosto Federica da Castellanza
27 agosto Gianbattista da Origgio
27 agosto Roberto G. da Saronno
28 agosto Elisa e Jossef da Saronno
28 agosto Gianbattista da Origgio
28 agosto Laura F. da Garbagnate Milanese
28 agosto Ezia da Saronno
29 agosto Laura P. e Edda da Saronno
30 agosto Marta da Cislago
30 agosto Vanna da Saronno
31 agosto Gianbattista da Origgio
1 settembre Michela da Rovello Porro
1 settembre Lucia da Olgiate Olona
1 settembre Marco da Gerenzano
1 settembre Jossef da Saronno
2 settembre Orsola e Laura P. da Saronno
2 settembre Marco da Gerenzano
2 settembre Federica da Castellanza
2 settembre Claudio P. da Saronno
3 settembre Simona C. da Saronno
4 settembre Roberta da Gerenzano
4 settembre Jossef da Saronno
4 settembre Laura F. da Garbagnate Milanese
5 settembre Laura P. e Elisabetta da Saronno
5 settembre Edda da Saronno
6 settembre Pina da Vergiate
7 settembre Roberta da Gerenzano
8 settembre Lucia da Olgiate Olona
8 settembre Marco da Gerenzano
8 settembre Jossef da Saronno
8 settembre Pia da Uboldo
9 settembre Laura P. e Claudio P. da Saronno
9 settembre Marco da Gerenzano
9 settembre Federica da Castellanza
10 settembre Michela da Busto Arsizio
11 settembre Marco da Gerenzano
11 settembre Jossef da Saronno
11 settembre Laura F. da Garbagnate Milanese
12 settembre Laura P. e Marco da Gerenzano
12 settembre Edda da Saronno
13 settembre Marco da Gerenzano
14 settembre Marco da Gerenzano
15 settembre Lucia da Olgiate Olona
15 settembre Marco da Gerenzano
15 settembre Jossef da Saronno
15 settembre Pia da Uboldo
16 settembre Laura P. e Claudio P. da Saronno
16 settembre Marco da Gerenzano
16 settembre Federica da Castellanza
17 settembre Susanna M. da Saronno
18 settembre Jossef da Saronno
18 settembre Laura F. da Garbagnate Milanese
19 settembre Laura P. e Edda da Saronno
19 settembre Lucina da Saronno
20 settembre Stella e Renato da Limbiate
22 settembre Lucia da Olgiate Olona
22 settembre Marco da Gerenzano
22 settembre Jossef da Saronno
22 settembre Pia da Uboldo
23 settembre Laura P. Claudio P. da Saronno
23 settembre Marco da Gerenzano
23 settembre Federica da Castellanza
25 settembre Jossef da Saronno
25 settembre Laura F. da Garbagnate Milanese
26 settembre Laura P. e Edda da Saronno
27 settembre Stefania da Senago
29 settembre Lucia da Olgiate Olona
29 settembre Marco da Gerenzano
29 settembre Jossef da Saronno
29 settembre Pia da Uboldo
30 settembre Laura P. e Claudio P. da Saronno
30 settembre Marco da Gerenzano
30 settembre Federica da Castellanza
1 ottobre Michela da Rovello Porro
2 ottobre Jossef da Saronno
2 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese
3 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
6 ottobre Marco da Gerenzano
6 ottobre Jossef da Saronno
6 ottobre Pia da Uboldo
6 ottobre Lucia da Olgiate Olona
7 ottobre Laura P. da Saronno
7 ottobre Marco da Gerenzano
9 ottobre Jossef da Saronno
9 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese
10 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
10 ottobre Michela da Busto Arsizio
10 ottobre Marco da Gerenzano
13 ottobre Jossef da Saronno
13 ottobre Marco da Gerenzano
13 ottobre Pia da Uboldo
13 ottobre Lucia da Olgiate Olona
14 ottobre Laura P. da Saronno
14 ottobre Marco da Gerenzano
16 ottobre Jossef da Saronno
16 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese
17 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
19 ottobre Lucina da Saronno
20 ottobre Marco da Gerenzano
20 ottobre Jossef da Saronno
20 ottobre Pia da Uboldo
20 ottobre Lucia da Olgiate Olona
21 ottobre Laura P. da Saronno
21 ottobre Marco da Gerenzano
23 ottobre Jossef da Saronno
23 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese
24 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
27 ottobre Marco da Gerenzano
27 ottobre Jossef da Saronno
27 ottobre Pia da Uboldo
27 ottobre Lucia da Olgiate Olona
28 ottobre Laura P. da Saronno
28 ottobre Marco da Gerenzano
30 ottobre Jossef da Saronno
30 ottobre Laura F. da Garbagnate Milanese
31 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
1 novembre Chiara B. da Arconate
2 novembre Thea da Montecchio
3 novembre Jossef da Saronno
3 novembre Pia da Uboldo
3 novembre Lucia da Olgiate Olona
4 novembre Laura P. da Saronno
6 novembre Jossef da Saronno
6 novembre Laura F. da Garbagnate Milanese
7 novembre Edda e Laura P. da Saronno
10 novembre Jossef da Saronno
10 novembre Pia da Uboldo
10 novembre Lucia da Olgiate Olona
11 novembre Laura P. da Saronno
13 novembre Jossef da Saronno
13 novembre Laura F. da Garbagnate Milanese
14 novembre Laura P. e Edda da Saronno
17 novembre Jossef da Saronno
17 novembre Pia da Uboldo
17 novembre Lucia da Olgiate Olona
18 novembre Laura P. da Saronno
19 novembre Lucina da Saronno
20 novembre Jossef da Saronno
20 novembre Laura F. da Garbagnate Milanese
21 novembre Edda e Laura P. da Saronno
24 novembre Jossef da Saronno
24 novembre Pia da Uboldo
24 novembre Lucia da Olgiate Olona
25 novembre Laura P. da Saronno
27 novembre Jossef da Saronno
27 novembre Laura F. da Garbagnate Milanese
28 novembre Edda e Laura P. da Saronno
1 dicembre Vanna e Jossef da Saronno
2 dicembre Sara da Ragusa
2 dicembre Laura P. da Saronno
4 dicembre Laura F. da Garbagnate Milanese
5 dicembre Laura P. da Saronno
8 dicembre Jossef da Saronno
9 dicembre Laura P. da Saronno
11 dicembre Laura F. da Garbagnate Milanese
11 dicembre Jossef da Saronno
12 dicembre Laura P. da Saronno
13 dicembre Lucia da Olgiate Olona
15 dicembre Jossef da Saronno
16 dicembre Laura P. da Saronno
18 dicembre Laura F. da Garbagnate Milanese
18 dicembre Jossef da Saronno
19 dicembre Lucina e Laura P. da Saronno
22 dicembre Jossef da Saronno
23 dicembre Laura P. da Saronno
25 dicembre Laura F. da Garbagnate Milanese
25 dicembre Jossef da Saronno
26 dicembre Lucia da Olgiate Olona
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09