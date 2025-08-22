Città

SARONNO – Maltempo nel Saronnese, Varesotto e Altomilanese: pioggia intensa, grandine e allagamenti.

Un successo inaspettato e travolgente. Tutte esaurite in pochi giorni le calamite realizzate per l’iniziativa “Una calamita sul proprio frigo per aiutarci a ri-evangelizzare il Ferragosto”, promossa dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Via ai lavori per la nuova Casa di comunità in via Stampa Soncino. L’ex mutua di via Stampa Soncino 4 è diventata un grande cantiere: sono partiti i lavori per la realizzazione della seconda Casa di comunità di Saronno, che andrà ad affiancare quella già operativa in via Fiume, nel rione Matteotti. Questa nuova sede sarà invece in posizione centrale, a pochi passi dalla zona pedonale, dal Municipio e da altri uffici pubblici.

Call center, Tovaglieri (Lega): “Bene misure introdotte da Agcom, ora intervenga anche Bruxelles”. “Le misure contro il telemarketing selvaggio che entrano in vigore oggi sono un primo passo concreto per combattere l’odioso fenomeno delle telefonate commerciali indesiderate, che rappresentano un vero e proprio incubo per milioni di cittadini italiani ed europei, bersagliati da una media di due chiamate moleste al giorno”, lo dichiara l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, già componente della commissione Mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo.

