Regione Lombardia, ostetrica a domicilio al via il progetto anche in provincia di Varese
22 Agosto 2025
MILANO – Regione Lombardia sostiene le neomamme e i bambini. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, commenta il progetto pilota ‘Continuità assistenziale ostetrica: la prima visita domiciliare dopo il parto’, che prevede la presenza di un’ostetrica a casa delle donne nei primi giorni dopo la nascita, approvato con delibera recente dalla Giunta regionale.
“Con questo progetto – sottolinea l’assessore Bertolaso – entriamo nelle case delle famiglie. La visita a domicilio dell’ostetrica è un gesto di attenzione e vicinanza che aiuta la mamma, il bambino e tutta la famiglia a vivere in modo più sereno i primi giorni insieme. È particolarmente importante nelle zone montane e periferiche, ma anche in città, soprattutto per intercettare eventuali situazioni di difficoltà personale e sociale. È un investimento di Regione Lombardia non solo sul benessere, sulla prevenzione e sul futuro della nostra comunità, ma anche e soprattutto si collega ad altre iniziative per sostenere la natalità e rappresenta un tassello della nostra battaglia contro l’inverno demografico”.
La sperimentazione rientra nel più ampio impegno di Regione Lombardia per contrastare il cosiddetto ‘inverno demografico’, il calo delle nascite che riguarda tutta l’Italia. E segue misure specifiche finalizzate a sostenere la genitorialità, il potenziamento dei consultori familiari, i bonus per la natalità e gli investimenti nel percorso nascita.
- Provincia di Pavia con Irccs San Matteo di Pavia e Asst Pavia;
-
- Provincia di Como con Asst Lariana;
-
- Provincia di Varese con Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona;
-
- Provincia di Sondrio con Asst Valtellina e Alto Lario;
-
- Provincia di Brescia con Asst Valcamonica e Asst Spedali Civili di Brescia;
-
- Provincia di Bergamo con Asst Papa Giovanni XXIII, Asst Bergamo Est e Asst Bergamo Ovest;
-
- Provincia di Milano Asst Fatebenefratelli Sacco e Irccs Policlinico di Milano.