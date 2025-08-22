Città

SARONNO – Settembre sarà un mese di cambiamenti per la comunità pastorale Crocifisso Risorto. Alcuni sacerdoti e religiose lasceranno la città per proseguire il loro servizio altrove, mentre altri arriveranno per iniziare una nuova esperienza.

La parrocchia di San Giovanni Battista a Cassina Ferrara saluterà don Vincenzo Bosisio, che al momento non avrà un sostituto. A dire addio alla comunità sarà anche don Alessandro Cesana, rettore del Collegio Castelli, che passerà il testimone a don Cristiano Castellì. A Cassina Ferrara, in particolare, la comunità darà l’addio a suor Riccardina Buonomo, della congregazione del Sacro Cuore di Gesù, mentre arriverà suor Marinella Aiello.

Grande rammarico per l’addio di don Vincenzo Bosisio, che in questi anni è stato una presenza preziosa non solo per la parrocchia di San Giovanni Battista, ma anche per l’ospedale dove ricopriva l’incarico di cappellano svolto con grande determinazione e affetto per la città e i saronnesi anche durante il periodo del Covid.

