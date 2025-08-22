Cronaca

SARONNO – Intervento nella notte alla stazione Saronno centro, in via Generale Cantore-piazza Cadorna. Alle 1.15 Areu è stata allertata per una persona che stava male, a quanto pare per una intossicazione etilica: una persona è stata soccorsa sul posto e trasferita in codice verde (e dunque non in condizioni preoccupanti) all’ospedale di Saronno, per tutti gli accertamenti medici del caso.

Sul posto, allo scalo ferroviario cittadino, sono accorsi con una propria pattuglia anche i carabinieri della Compagnia di Saronno; i militari dell’Arma hanno collaborato ai soccorsi.

(foto archivio: un precedente intervento dei mezzi di soccorso in orario notturno alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

22082025