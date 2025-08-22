Città

SARONNO – Tragedia sfiorata ieri sera a Saronno dove l’intervento dei carabinieri della compagnia di Saronno ha evitato che un uomo si gettasse dal cavalcavia di via Primo Maggio. L’intervento dei militari è stato essenziale per evitare una tragedia. L’uomo è stato afferrato da un carabiniere del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Saronno approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo. Un gesto estremo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, evitato solo grazie alla prontezza e al coraggio del militare intervenuto.

L’episodio si è verificato intorno alle 21.45 di giovedì 21 agosto. L’uomo, 51 anni che risulta residente nel sud della Lombardia, si trovava in evidente stato di difficoltà. Le informazioni sull’accaduto restano limitate per tutelare la sua privacy, ma quanto emerso conferma il ruolo decisivo del carabiniere che, con un gesto repentino, lo ha trattenuto impedendogli di cadere.

Importante la mobilitazione visto che sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i soccorritori inviati da Areu, tra cui un’ambulanza del Sos Uboldo e un’automedica. Dopo essere stato messo in sicurezza, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e accompagnato in codice giallo all’ospedale di Saronno.

Resto il rapido e determinante intervento del militare che ha saputo gestire al meglio emergenza evitando che si trasformasse in tragedia.

