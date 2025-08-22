Saronnese

GERENZANO – Ultimi giorni per iscriversi a “Passeggiando tra saperi e sapori”, l’iniziativa enogastronomica e culturale che si terrà domenica 7 settembre organizzata da i colori di Gerenzano con il patrocinio del comune. L’appuntamento prevede un percorso di 7 chilometri con partenza alle 8.30, scandito da quattro tappe tra degustazioni e momenti di visita.

Il primo punto sarà la scuola elementare Papa Giovanni XXIII, dove i partecipanti troveranno la colazione con caffè, tè, succhi, brioche, fette biscottate e biscotti dolci. A seguire la tappa alla cascina Inglesina con burzèla, ciliegie di riso, crocchette di patate e frutta fresca.

La camminata proseguirà con una sosta alla chiesa di Santa Maria del Soccorso, che offrirà panini con mortadella, baguette con salame e sottaceti. L’ultima tappa sarà la chiesa di San Giacomo con farro in insalata, rotolini di formaggio spalmabile e prosciutto cotto.

Il costo è di 20 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 11 anni. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 agosto: sarà possibile registrarsi tramite QR code

