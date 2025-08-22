Cronaca

SARONNO – Nuovo momento di tensione questa mattina sul cavalcavia di via I Maggio, lo stesso dove ieri sera un carabiniere aveva salvato un uomo di 51 anni trattenendolo mentre tentava di gettarsi nel vuoto.

Intorno alle 12.30 di venerdì 22 agosto l’uomo è tornato sul ponte minacciando nuovamente di compiere un gesto estremo. La scena ha richiamato subito l’attenzione e, in pochi minuti, sono scattati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno e una pattuglia della polizia locale, insieme al personale sanitario inviato da Areu. A intervenire è stata l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, con gli operatori che hanno collaborato con le forze dell’ordine per riportare la calma.

Dopo alcuni momenti concitati l’uomo è stato convinto a desistere ed è stato accompagnato in sicurezza all’ospedale di Saronno per ricevere le cure necessarie.

