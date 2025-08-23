Cronaca

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “I segnali sono preoccupanti, sembra di rivivere i tempi bui del Bosco della droga”. A dirlo è Dante Cattaneo, oggi consigliere comunale a Ceriano Laghetto ed ex sindaco che negli anni scorsi aveva guidato la lotta allo spaccio nelle aree boschive al confine con Saronno. Secondo Cattaneo, nelle ultime settimane sarebbero riapparsi tossicodipendenti nei pressi della stazione di Ceriano e lungo i margini della linea ferroviaria Saronno-Seregno, scenario che fino al 2020 era diventato uno dei principali punti di spaccio del nord Italia. «Li vediamo di nuovo aggirarsi, rovistare nei cestini e, in alcuni casi, stesi a terra a causa della droga», denuncia l’esponente della Lega.

Il consigliere ricorda il lavoro decennale che aveva portato nel 2020 alla chiusura dello scalo delle Groane e al ridimensionamento del fenomeno, grazie all’impegno congiunto di forze dell’ordine, esercito, polizia locale e volontari. “Non possiamo permettere un ritorno a quell’incubo – sottolinea – servono collaborazione e segnalazioni costanti, senza mai voltarsi dall’altra parte”. Accanto allo spaccio, Cattaneo segnala anche il riemergere della prostituzione nelle aree verdi al confine con la Brianza, “un fenomeno che sembrava superato e che invece si riaffaccia approfittando della nuova presenza di tossici e pusher”. Da qui l’appello a intensificare controlli e vigilanza per proteggere il territorio e i cittadini.

