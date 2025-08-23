Comasina

CESANO MADERNO – Sabato 23 agosto alle 10.30 sarà riaperto al traffico il ponte di via Duca d’Aosta a Cesano Maderno, chiuso nei mesi scorsi per consentire i lavori di ricostruzione.

L’opera, attesa dai cittadini e importante per la viabilità locale, torna così a collegare due aree centrali della città dopo un intervento strutturale necessario per garantirne la sicurezza e la piena funzionalità.

La riapertura sarà preceduta da un punto di stampa con il sindaco di Cesano Maderno, Giampiero Bocca, affiancato dai tecnici che hanno curato la progettazione e la realizzazione del nuovo ponte: l’occasione sarà colta dall’amministrazione per illustrare nel dettaglio l’intervento, ma anche per sottolineare il valore dell’opera per la comunità.

(foto archivio)

