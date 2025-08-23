CISLAGO – Il Comune comunica che si chiuderanno nei prossimi giorni le iscrizioni ai servizi scolastici (mensa, pre e post scuola), “perfezionabili accedendo alla sezione “Servizi online per cittadini e imprese”​ in home page del sito comunale”.

L’iscrizione al​ Servizio di refezione scolastica dovrà essere compilata solo dai nuovi iscritti e, quindi, dagli alunni iscritti alla classe prima e dagli alunni che si trasferiscono da altri istituti scolastici. Per i Servizi di pre e post scuola non è previsto alcun rinnovo automatico. Pertanto, anche chi era già iscritto dovrà perfezionare una nuova iscrizione al servizio. Per qualsiasi necessità, è possibile contattare l’Ufficio servizio istruzione al numero telefonico 0296671034.