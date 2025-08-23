Città

SARONNO – Torna sul cavalcavia di via I maggio e minaccia nuovamente di lanciarsi: 51enne salvato per la seconda volta.

Intervento nella notte alla stazione Saronno centro, in via Generale Cantore-piazza Cadorna. Alle 1.15 Areu è stata allertata per una persona che stava male, a quanto pare per una intossicazione etilica: una persona è stata soccorsa sul posto e trasferita in codice verde (e dunque non in condizioni preoccupanti) all’ospedale di Saronno, per tutti gli accertamenti medici del caso.

Saronno, cambiamenti in parrocchia: se ne va don Vincenzo Bosisio e… non solo.

Torna anche quest’anno la festa del paese di Ceriano Laghetto, un appuntamento atteso che sabato 30 e domenica 31 agosto animerà il centro con un programma ricco di iniziative per grandi e piccoli. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia di San Vittore Martire.

