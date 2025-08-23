Lazzate

LAZZATE – Si è chiusa la scorsa settimana, nella notte di San Lorenzo, la rassegna di eventi Vacanze nel Borgo, registrando in questa ventesima edizione numeri da record. Si parlerebbe, infatti, di oltre 15mila presenze, da lazzatesi e cittadini del circondario, registrati nel borgo nel corso dei tre fine settimana di musica, gastronomia ed intrattenimento.

Il sindaco Andrea Monti ha ringraziato i volontari delle associazioni lazzatesi che, per tre weekend, si sono occupati di rendere indimenticabile questa venticinquesima edizione. L’iniziativa è partita lo scorso 25 luglio, già vedendo il pieno di persone allo stand gastronomico che ha servito specialità italiane – ricalcando l’iniziativa dello scorso anno. Il primo weekend ha visto servire specialità liguri, seguite dalle specialità toscane ragù di cinghiale e peposo all’imprunetina, per poi concludere con la busecca della tradizione lombarda.

Alle golosità della ristorazione si è aggiunta moltissima musica, con live band di divero genere – dalla disco music al ballo liscio, fino a raggiungere il meglio della musica italiana.

