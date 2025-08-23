Cronaca

MISINTO – Ha tentato di sfuggire ai carabinieri uscendo da una porta secondaria, ma è stato subito bloccato: così, nel pomeriggio di lunedì 18 agosto, un 32enne italiano è stato arrestato dai militari della stazione di Lentate sul Seveso per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori.

La segnalazione è arrivata direttamente alla caserma dell’Arma dalla madre del giovane, che ha chiesto aiuto riferendo che il figlio, già destinatario di un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Monza, si trovava in casa con lei e il marito nonostante il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri. La misura era stata disposta a seguito di maltrattamenti pregressi nei confronti di entrambi i genitori.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il 32enne all’interno dell’abitazione: alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente raggiunto e fermato. Nella circostanza, i militari hanno anche accertato che l’uomo aveva minacciato la madre, circostanza che ha reso necessario l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Dichiarato in stato di arresto in flagranza, il giovane è stato condotto in camera di sicurezza su disposizione del Pubblico Ministero di turno. Il giorno successivo il Tribunale monocratico di Monza ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti una misura più restrittiva: divieto di dimora in tutta la provincia di Monza e Brianza, conferma del divieto di avvicinamento ai genitori e applicazione del braccialetto elettronico.

