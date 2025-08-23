Cronaca

ORIGGIO / ROVELLO PORRO – Ha provato a ingannare i carabinieri dichiarando un falso nome, ma un badge trovato in auto lo ha tradito. È successo la sera di mercoledì 20 agosto a Rovello Porro, durante un posto di controllo in via Como.

I militari di Turate hanno fermato una Toyota Prius guidata da un uomo senza patente né documenti. Alle domande ha fornito delle generalità, ma i riscontri nelle banche dati hanno subito evidenziato incongruenze. A confermare i sospetti è stato un tesserino aziendale rinvenuto nell’abitacolo con un nominativo diverso.

Accompagnato in caserma, l’uomo è stato identificato grazie ai dati della Motorizzazione civile: si tratta di un 58enne residente a Origgio. Per lui è scattata la denuncia per falsa attestazione a pubblico ufficiale.

(foto archivio)

