SARONNO – Il Comune di Saronno ricorda ai cittadini che, “al momento del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (Cie), è possibile esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti”.

L’ufficiale d’anagrafe chiederà infatti se si desidera registrare il consenso o il rifiuto: la decisione verrà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (Sit) e avrà valore vincolante. Questo significa che, in caso di necessità, non sarà richiesta alcuna conferma da parte dei familiari.

Chi sceglie di registrare la propria volontà lo fa in maniera definitiva: la dichiarazione prevale su qualsiasi altra indicazione e costituisce uno strumento chiaro ed efficace per sostenere la cultura della donazione e della solidarietà.

