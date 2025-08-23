Città

SARONNO – Ripartono dal lunedì 15 settembre gli incontri dedicati agli anziani con il progetto “Nonni attivi”, promosso dalla Casa di Comunità di Saronno. L’iniziativa prevede lezioni settimanali di ginnastica dolce e attività motorie per migliorare mobilità, postura ed equilibrio, riducendo così il rischio di cadute e infortuni.

Ogni lunedì mattina, dalle 9 alle 10, nella Sala Gruppi al primo piano della Casa di Comunità in via Fiume 12, i partecipanti saranno seguiti dai fisioterapisti Maria Romanelli e Giovanni Napoli. Gli incontri sono a ingresso libero e rappresentano un’occasione per mantenere uno stile di vita sano, con esercizi mirati al rinforzo muscolare e al benessere psicomotorio.

Per le iscrizioni è possibile rivolgersi a Antonella Palmiere, coordinatore infermieristico del distretto di Saronno, o alla Maria Scaccia, responsabile educazione sanitaria e terapeutica delle Case di Comunità. È attivo l’indirizzo mail [email protected] e il numero di telefono 02 9613907.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito delle attività di promozione della salute del Sistema socio sanitario di Regione Lombardia, in collaborazione con Asst Valle Olona.

