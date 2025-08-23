Cronaca

SOLARO – Paura ma nessun ferito nella tarda serata di venerdì 22 agosto lungo la Saronno-Monza, all’altezza dell’ultima rotonda di Solaro prima di entrare a Saronno e della svolta per Introini.

Poco prima delle 23 una Mercedes ha improvvisamente perso il controllo finendo fuori strada e terminando la corsa in un fossato a lato della carreggiata. L’auto incidentata ha subito attirato l’attenzione di alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati per verificare la situazione e prestare aiuto.

Il conducente, fortunatamente illeso, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Nonostante lo spavento e i danni riportati dalla vettura, non è stato necessario richiedere l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono accorsi diversi avventori del vicino bar che si sono accertati delle condizioni dell’uomo.

(foto archivio)

