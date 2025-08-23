Cronaca

SARONNO – Per la terza volta in poche ore, un uomo di 51 anni è tornato sul cavalcavia di via I Maggio minacciando di gettarsi nel vuoto. L’episodio si è verificato nella serata di venerdì 22 agosto, intorno alle 21, attirando l’attenzione di numerosi residenti e passanti.

L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati carabinieri della compagnia di Saronno e agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area. Molte persone si sono fermate ad assistere, creando momenti di apprensione e tensione per la possibilità che l’uomo portasse a termine il suo gesto.

Fondamentale anche il pronto intervento dei soccorritori inviati da Areu. Il personale sanitario, dopo aver collaborato con le forze dell’ordine, è riuscito a riportare la calma e ad accompagnare nuovamente l’uomo in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Il susseguirsi di tre episodi in meno di ventiquattro ore conferma la delicatezza della situazione e ha richiesto un impegno straordinario da parte di forze dell’ordine e soccorritori, che hanno lavorato con tempestività e sangue freddo per evitare conseguenze drammatiche.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09