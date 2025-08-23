Softball

BOLLATE – Va all’Italposa Forlì la Coppa Italia 2025 di softball. Sul diamante di Ospiate, le final four disputate oggi hanno decretato il successo delle romagnole, che in serata hanno superato in finale le padrone di casa del Mkf Bollate con un epilogo emozionante: avanti all’inizio, sorpassate nel corso dell’incontro, le forlivesi hanno ribaltato la situazione all’ultimo attacco imponendosi 6-5. Per Forlì si tratta della decima Coppa Italia della sua storia.

Ko le formazioni del Varesotto, eliminate nelle semifinali giocate in contemporanea alle 14.30. La Rheavendors Caronno Pertusella ha pagato la giornata di scarsa vena in battuta (nessuna valida) contro la solidità difensiva delle neo-campionesse d’Italia del Bollate, che hanno chiuso 2-0 con Greta Cecchetti in pedana di lancio a dettare legge. Sul campo 2, l’Inox Team Saronno ha conteso fino all’ultimo la vittoria all’Italposa Forlì: match equilibratissimo, deciso soltanto all’extra inning dopo il 1-1 dei tempi regolamentari. Da segnalare un fuoricampo della saronnese Sara De Luca; poi però le romagnole hanno dilagato fino all’8-1 finale.

A seguire la finale di consolazione per il terzo posto, importante per stabilire il ranking verso le coppe europee 2026: partita equilibrata fino alle battute conclusive, quando le saronnesi hanno piazzato l’allungo decisivo vincendo 8-4.

Risultati final four Coppa Italia 2025

Semifinali: Mkf Bollate – Rheavendors Caronno Pertusella 2-0; Italposa Forlì – Inox Team Saronno 8-1 (extra inning)

Finale 3° posto: Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno Pertusella 8-4

Finale 1° posto: Mkf Bollate – Italposa Forlì 5-6

(foto Fibs: Mkf Bollate in azione di gioco)

