Softball, oggi finali Coppa Italia: Saronno per il poker, Bollate per la doppietta, Caronno per la sorpresa
23 Agosto 2025
BOLLATE – Tutto pronto a Bollate per la Final four di Coppa Italia di softball, in programma oggi, sabato 23 agosto. Le prime quattro classificate nella graduatoria riservata alle partite con lanciatrici Afi (ovvero italiane o di scuola italiana) si contenderanno la coccarda tricolore: Mkf Bollate (17 vittorie, 1 sconfitta), Inox Team Saronno (13-5), Italposa Forlì (13-5) e Rheavendors Caronno (12-6).
Ogni squadra arriva con motivazioni particolari.
Inox Team Saronno – Vincitrice delle ultime tre edizioni consecutive, punta al poker. “Queste tre settimane di pausa ci sono servite per recuperare energie e prepararci sia per la Coppa Italia che per la Coppa delle Coppe – spiega l’head coach Willy Pino – siamo carichi e consapevoli di potercela giocare”. Assenti per infortunio Saviola, Prins e Cianfriglia; partirà Toniolo in pedana.
Italposa Forlì – Reduce dalla finale scudetto persa proprio contro Bollate, cerca riscatto. “È un’altra occasione per mettere alla prova i nostri sistemi e la nostra resilienza – sottolinea l’head coach Donny Hale – mi aspetto un match intenso contro Saronno”. Assente Weixlmann, in pedana Cacciamani.
Mkf Bollate – Fresca campionessa d’Italia, vuole subito confermarsi anche in Coppa. “Sarà importante mantenere concentrazione ed entusiasmo dopo lo scudetto – commentano dalla società – e vivere una bella giornata di softball”. Assente Di Lauro, partita per il college negli Usa, partente in pedana Bigatton.
Rheavendors Caronno – Arriva da outsider, ma con fiducia. “Giocare contro Bollate sarà stimolante – dice Alfonso Turconi – sappiamo che loro sono più forti, ma in stagione regolare abbiamo inflitto uno dei loro rari ko”. Unica assente Brindani per infortunio, in pedana Chiara Rusconi.
Il programma
Semifinali (ore 14.30): Mkf Bollate – Rheavendors Caronno (campo 1); Inox Team Saronno – Italposa Forlì (campo 2)
Finali: 3°-4° posto 30’ dopo la semifinale che termina per ultima; a seguire la finale 1°-2° posto.
(foto archivio: Inox Team Saronno)
